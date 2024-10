Silna, kobieca bohaterka kontra przestępczy syndykat w zwiastunie filmu akcji ''Błędny cień'' 0

Netflix prezentuje zwiastun pełnego akcji filmu '’Błędny cień'’, w którym to Aurora Ribero sprzeciwia się mentorowi i wyrusza na misję ratowania młodego chłopca ze szponów przestępczego syndykatu. Możecie być pewni, że zniszczy każdego, kto stanie jej na drodze. Premiera jeszcze w tym miesiącu.

kadr z filmu ''Błędny cień''

Reżyserowany przez Timo Tjahjanto mającego na swoim koncie Przychodzi po nas noc i Wielką 4, Błędny cień obiecuje makabryczne, groteskowe sceny gore, których fani reżysera oczekują i lubią. Film może pochwalić się silnymi głównymi bohaterkami, 13 (w tej roli Ribero) i Umbra (Hana Malasan), a Timo obrazem tym pragnie udowodnić, że akcja nie ma płci.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Przy tak wymagających sekwencjach akcji obsada musiała przejść rygorystyczne szkolenie. Aurora Ribero ujawniła, że ​​trenowała przez cztery miesiące przed zdjęciami.

Myślę, że to jedna z najodważniejszych rzeczy, jakie zrobiłam w życiu. Pierwsze dwa miesiące były ciężkie i na początku czułam się tak zagubiona. Wszyscy wiedzieliśmy, że będzie to długa i trudna podróż, ale pomagaliśmy sobie nawzajem i ciężko pracowaliśmy. Energia na planie była zawsze niesamowita powiedziała Ribero.

Choreografowie kaskaderscy Muhammad Irfan i Trisna Irawan, wieloletni współpracownicy Timo, którzy pracowali również przy takich filmach akcji jak Raid i Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, wprowadzili elementy indonezyjskiej sztuki walki silat, a także kickboxingu, japońskich mieczy katana i innych broni, zgodnie z wymaganiami różnych scen.

Chcieliśmy pokazać piękno choreografii, ale także jej przemoc powiedzieli.

Chociaż sceny są pełne brutalności, film nadal porusza kwestię wrażliwości swoich bohaterów. Jak mówi reżyser opowiada on o tym, że masz to uczucie miłości i musisz je wyrazić, to sedno historii.

Błędny cień zadebiutuje na Netflix 17 października.

Źrodło: Netflix