"Dziki robot" - przedpremierowe seanse z konkursami 5 i 6 października w kinie Helios 0

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!

"Dziki robot"

W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak „Filmowe Poranki w kinie Helios” czy „Pierwszy raz w kinie” jak i propozycje jednorazowe.

Już 5 i 6 października przedpremierowe seanse z konkursami filmu Dziki robot.

Dziki robot. to piękna opowieść o odkrywaniu siebie, wskazująca pomost między technologią a naturą oraz poruszające spojrzenie na to co tak naprawdę znaczy bycie żywą istotą.

Film Dziki robot. to historia robota ROZZUM, w skrócie "Roz" – który rozbija się na niezamieszkanej wyspie i musi się przystosować do surowego otoczenia. Stopniowo uczy się jak przetrwać, buduje relacje ze zwierzętami, a nawet zostanie przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia.

Przed seansem czekać na Was będą quizy i zagadki do rozwiązania!

Źrodło: Helios