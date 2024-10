Paddington wraca z nową przygodą - zobaczcie nowy zwiastun filmu z jego podróży do Peru! 0

Paddington wraca i to jeszcze jak! Sympatyczny misiak szykuje się do wielkiej wyprawy, aby odwiedzić Peru! Zobaczcie nowy zwiastun widowiska familijnego, które już niebawem trafi na ekrany kin.

Studio Canal wypuściło pełny zwiastun filmu Paddington w Peru. Miś Paddington wraz z rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!

Ben Whishaw ponownie użycza głosu tytułowemu bohaterowi. W obsadzie są również Hugh Bonneville, Julie Walters, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Sally Hawkins, Carla Tous, Antonio Banderas, Olivia Colman i Jim Broadbent. Tym razem za kamerą stanął Dougal Wilson, a zdjęcia kręcono w Londynie, Peru i Kolumbii.

Premiera Paddingtona w Peru odbędzie się w Wielkiej Brytanii 8 listopada, a do kin w Stanach Zjednoczonych film trafi 17 stycznia 2025 roku.