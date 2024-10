Voltron wraca na wielki ekran! Daniel Quinn-Toye w roli głównej 0

Amazon MGM Studios potwierdziło, że Daniel Quinn-Toye wcieli się w główną rolę w nadchodzącej adaptacji kultowego anime Voltron: Defender of the Universe. Dla młodego aktora będzie to debiut na wielkim ekranie.

Dla tych, którzy mogą nie pamiętać "Voltron" to śpieszę z wyjaśnieniami. Jest to animacja z lat 80., która opowiadała o pięciu pilotach kosmicznych robotów-lwów, które mogły łączyć się w gigantycznego mecha, czyli tytułowego Voltrona. Seria była angielską adaptacją japońskich anime "Hyakujūō Golion" i "Armored Fleet Dairugger XV". Produkcja zdobyła tak wielką popularność, że doprowadziło to do powstania kolejnych spin-offów, gier wideo i serii zabawek.

Rawson Marshall Thurber stanie za kamerą widowiska. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już tej jesieni w Australii.

Czy Wy też czekacie na ten film?

Źrodło: The Hollywood Reporter