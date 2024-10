Co jest nie tak z filmem "Joker: Folie à Deux"? Złe recenzje filmu na Rotten Tomatoes 0

Historia Arthura Flecka w roli, którego zobaczyliśmy Joaquina Phoenixa przyniosła twórcom ponad miliard dolarów zarobku w box office’e na świecie, uznanie krytyków, a także masę nagród, w tym Złotego Lwa w Wenecji. Niestety sytuacja z sequelem nie wygląda już tak kolorowo.

Joker: Folie à Deux, który już jutro wchodzi do kin nie ma już teraz lekkiego życia. Recenzje filmu lecą na łeb na szyję. Poczatkowo sequel kasowego hitu mógł pochwalić się wynikiem 60% pozytywnych recenzji na agregatorze Rotten Tomatoes po pokazie na festiwalu w Wenecji. Niestety teraz nota jest zdecydowanie niższa, co oczywiście nie napawa optymizmem przed jutrzejszą premierą. W tym momencie film Todda Philipsa ma zaledwie 44% pozytywnych recenzji i co gorsza prognozy dotyczące zarobku w pierwszy weekeend także drastycznie spadły – z 70 mln dolarów do 55-60.

Co jest nie tak z filmem Joker: Folie à Deux? Krytycy zarzucają filmowi przede wszystkim wybór gatunku i dodanie do historii elementów musicalowych. Do tego sequel nazywany jest po prostu niepotrzebnym filmem, który nie dorównuje emocjom, jakie wywołał oryginał.

Nasz recenzent również nie piał z zachtywu po seansie filmu. Zachęcamy do przeczytania naszej recenzji – TUTAJ

Źrodło: CBR