Pierwszy zwiastun 6. i zarazem ostatniego sezonu "Co robimy w ukryciu" 0

FX wreszcie ujawniło zwiastun 6. sezonu Co robimy w ukryciu zapowiadający nadchodzący powrót popularnej komedii o wampirach. Premiera finałowego sezonu zaplanowana jest na 21 października na stacjach FX i Hulu.

Co robimy w ukryciu

Zwiastun pozwala fanom zobaczyć, czego mogą się spodziewać po Nandorze, Guillermo, Laszlo, Nadji i Colinie Robinsonie w ostatnim sezonie. A w tym Laszlo próbujący ożywić zmarłych, Nandor rozpoczynający podbój i wprowadzenie nowego wampira.

Po bardzo krótkim okresie bycia pełnoprawnym wampirem Guillermo na nowo analizuje swoje życie. Kim on jest, jeśli nie chowańcem, który zrobi wszystko, aby zadowolić swojego Mistrza w nadziei, że pewnego dnia zostanie przemieniony w wampira? Tymczasem wampiry również dokonują ponownej oceny. Kiedy ich były współlokator pojawia się ponownie po 50 latach drzemki, zdają sobie sprawę, jak niewiele zrobili przez pół wieku – ani jednego celu nie osiągnęli, ani jednego marzenia nie zrealizowali, ani jednej części Nowego Świata nie podbili (z wyjątkiem ich ulicy i części ulicy Ashley). W finałowym sezonie Nandor, Nadja, Laszlo, Colin i Guillermo wejdą na rynek pracy, odwiedzą New Hampshire, pójdą na kolację z ludźmi, zorganizują festyn u Barona i wyczarują demona – a wszystko to podczas próby znalezienia swojego miejsca i celu w tym szalonym, pomieszanym świecie.

W serialu występują Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen, Mark Proksch i Kristen Schaal. Obraz powstał na podstawie filmu z 2014 roku o tym samym tytule Taiki Waititego.

Źrodło: FX