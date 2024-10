Zwiastun "Elevation": Świat się zmienił. Przetrwali nieliczni. Rozpoczyna się walka o przetrwanie 0

Vertical udostępniła oficjalny zwiastun Elevation nadchodzącego thrillera survivalowego, w którym w rolach głównych występują gwiazdy Marvela: Anthony Mackie i Morena Baccarin. Film ma zadebiutować w kinach 8 listopada.

W zapowiedzi Mackie wciela się w ojca, który jest w stanie zrobić wszystko, aby uratować życie syna, nawet jeśli oznacza to walkę z postapokaliptycznymi potworami. Zwiastun ukazuje także niektóre ekscytujące sekwencje filmu.

Świat się zmienił. Jedyne nadające się do zamieszkania miejsce, jakie pozostało ludzkości, znajdują się w wysokich górach, na wysokości ponad 8000 stóp. Zejdź poniżej 2500 metrów, a czekają na ciebie te same stworzenia, które niecałe trzy lata temu zabiły 95% populacji ludzkiej. Ale co się stanie, jeśli – by uratować życie swojego synka – ojciec (Anthony Mackie) będzie zmuszony zrobić właśnie to: zapuścić się poniżej "Linii" wraz z dwoma innymi osobami, naukowcem, którym gardzi (Morena Baccarin), ale która może okazać się kluczem do pokonania potworów, oraz młodą kobietą (Maddie Hasson), zdeterminowaną utrzymać ich oboje przy życiu na tyle długo, aby ocalić rasę ludzką.

Elevation wyreżyserował George Nolfi na podstawie scenariusza napisanego przez Johna Glenna, Jacoba Romana i Kenny’ego Ryana. W obsadzie znajdują się także Maddie Hasson, Danny Boyd Jr., Shauna Earp i nie tylko. Producentami filmu są Nolfi, Mackie, Brad Fuller, Joel Viertel, Jeremy Kipp Walker, Natalie Sellers i Alex Black.

Źrodło: ComicBook