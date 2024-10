Wojciech Smarzowski powraca! Mocna zapowiedź filmu "Dom dobry sen zły" 0

Pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego. Dom dobry sen zły wejdzie do kin w przyszłym roku.

Reżyser znany z filmów poruszających ważne społecznie tematy, tym razem nakręci film o przemocy domowej. W produkcji zobaczymy całą plejadę znakomitych aktorów, a wśród nich: Tomasza Schuchardta, Agatę Turkot, Agatę Kuleszę, Arkadiusza Jakubika, Marię Sobocińską i Andrzeja Konopkę.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Wojciech Smarzowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów. Za kamerą stanie Pawet Tybora, autorką scenografii jest Joanna Macha. Za kostiumy odpowiada Magdalena Rutkiewicz – Luterek, a za montaż – Krzysztof Komander. Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska.

Film produkuje firma Lucky Bob z Bydgoszczy, a producentem jest Wojciech Gostomczyk i Janusz Hetman. W studiu Lucky Bob Wojciech Smarzowski pełni funkcję dyrektora kreatywnego.

Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Entertainment Polska. Firma od kilku lat intensywnie poszerza swoje portfolio o lokalną produkcję (Inni ludzie). Koproducentem jest m.in. TVN Warner Bros. Discovery. Zdjęcia do filmu Dom dobry sen zły wystartowały pod koniec stycznia i trwały do kwietnia 2024 r. Film trafi do szerokiej dystrybucji w listopadzie 2025 roku.

Źrodło: Warner Bros