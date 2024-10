Netflix kasuje "Różowe lata 90." 0

Netflix oficjalnie zdecydował, że nie będzie kontynuował przygód rodziny Formanów z serialu Różowe lata 90. Produkcja została skasowana, o czym poinformowała jedna z gwiazdy serii.

Kurtwood Smith, wcielający się w postać Reda zamieścił na Instagramie wpis, w którym informuje, że Netflix zdecydował się anulować serial Różowe lata 90. po trzech sezonach. Pomimo tego, że produkcja miała grupę fanów, była ona zbyt mała, aby Netflix zdecydwował się na kontynuację komedii. W tym przypadku oglądalność produkcji w serwisie była zbyt mała, aby uzasadnić realizacje kolejnego sezonu.

Serial od początku swojego istnienia nie był wielkim sukcesem. Różowe lata 90. tylko raz znalazły się w Top 10 na platformie, a liczba wyświetleń nie przekroczyła 1,9 miliona. Platforma Netflix od dawma próbuje stworzyć jakiś hitowy sitcom, ale średnio im to wychodzi – jedynie Pełniejsza chata oraz The Ranch mogą pochwalić się nieco dłuższym "życiem", ale to i tak nie jest jeszcze to, o czym marzą włodarze Netflixa.

Kurtwood Smith wierzy jednak, że uda się znaleźć nowy dom dla serialu.

Źrodło: Deadline