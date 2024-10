Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Todd Phillips kończy z DC filmem "Joker: Folie à Deux" 0

Joker był wielkim sukcesem kasowym oraz artystycznym, po którym Todd Phillips wbił się na hollywodzkie salony. Decyzja o realizacji sequelu wydawała się być czymś oczywistym. Już teraz wiemy, że Joker: Folie à Deux nie będzie aż takim wydarzenim i nie przyniesie takiej chwały twórcom. Jak się okazuje reżyser zapowiedział już, że był to jego ostatni film DC.

"Joker: Folie à Deux"

Todd Phillips w rozmowie z "The Hollywood Reporter" powiedział, że nie jest zainteresowany realizacją trzeciej odsłony serii "Joker", ani nakręceniem spin-offu o solowych "przygodach" Harley Quinn, którą w nowej części portretuje Lady Gaga.

W momencie ogłoszenia, że powstanie Joker: Folie à Deux, film z miejsca stał się tytułem wzbudzającym ogromne emocje, a jego premiera na festiwalu filmowym w Wenecji była jedną z najbardziej wyczekiwanych. Tym bardziej, że kilka lat wcześniej pierwsza część zwyciężyła w konkursie głównym. Rzeczywistość dotycząca kontynuacji jest natomiast taka, że recenzje nie są zbyt przychylne, a oceny na Rotten Tomatoes, które po festiwalu wynosiły 67% aktualnie spadły do 39%.

Co gorsza dla Philipsa oraz producentów, w dół lecą także cyferki dotyczące pieniędzy, które film ma zarobić. Pierwotne prognozy mówiły o 100 mln dolarów w weekend otwarcia. Obecnie wynoszą one połowe mniej, co stawia film w jednym rzędzie z takimi produkcjami jak Flash czy Marvels.

Źrodło: The Hollywood Reporter