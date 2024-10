TOP 10: Niezapomniani klauni w kinie - raz straszni, raz zabawni 0

W dniu dzisiejszym do kin wchodzi nowy film DC, który jest jednocześnie kontynuacją kasowego hitu z 2019 roku. Mowa oczywiście o produkcji Joker: Folie à Deux. Interpretacja tej postaci przez Todda Phillipsa oraz Joaquina Phoenixa różni się nieco od innych Jokerów w historii kina czy animacji. Warto jednak przyjrzeć się postaci klauna generalnie w kinie, które przecież bardzo często korzystało z jego usług. Zazwyczaj w kinie grozy, ale zdarzyało się także w animacjach czy kinie familjnym. W tym artykule chciałbym przedstawić Wam listę dziesięciu klaunów, które w jakiś sposób zapisały się w kinematografii. Wyłączyłem z niego jednak postacie komiksowe, czyli wspomnianego Jokera, dlatego nie spodziewajcie się tutaj Heatha Ledgera czy Jacka Nicholsona.

Robin Williams - "Patch Adams"

Na początek niezwykły bohater, którego na ekranie stworzył jedyny w swoim rodzaju Robin Williams. Postać, w którą się wciela, czyli tytułowego Patcha Adamsa to student medycyny używający humoru i przebrania klauna, jako narzędzia terapeutycznego. Patch wierzy, że śmiech jest równie ważnym elementem leczenia jak same leki. Patch Adams to klaun, który nie przeraża, ale inspiruje – pokazuje, jak śmiech może leczyć nie tylko ciało, ale i duszę.

Klaun, od którego tak naprawdę powinniśmy rozpocząć to zestawienie! Przerażający i złowrogi klaun, który swoje krwawe żniwo zbiera co 27 lat. Uwielbia dzieci, a szczególnie ich strach – nie dajcie się zwieść jego uśmiechowi i balonikowi. Pennywise to symbol nieustającego lęku z dzieciństwa, który prześladuje nas nawet w dorosłości.

Film łączy elementy komedii, dramatu i horroru, a centralnymi postaciami są klauni, których życie i sztuka są zdominowane przez mrok, dramat i brutalność. Ta hiszpańska produkcja przedstawia postacie tragicze, które łączą w sobie elementy humoru i cierpienia. Film eksploruje mroczne aspekty klaunów jako artystów, ukazując ich wewnętrzne zmagania, strachy oraz pragnienia. Klaun, który zwykle kojarzy się z radością i zabawą, tutaj staje się symbolem bólu, nienawiści i zemsty. Coś absolutnie nieoczywistego i wyjątkowego. Niestety na ten moment nie ma możliwość obejrzenia tego filmu na VOD lub streamingu.

A teraz prawdziwe klaunie ikony na ekranie, czyli Mordercze klowny z kosmosu – może i wyglądają komicznie, ale ich misja jest śmiertelnie poważna. Wykorzystując cyrkowe rekwizyty do zabijania, polują na mieszkańców małego miasteczka. Ich makabryczne sztuczki, jak bańki mydlane, które zamieniają ludzi w kokony, nadają filmowi niepowtarzalny klimat.

W tym filmie klaun może nie odgrywa AŻ tak wielkiego znaczenia, ale ze względu na wybitność tej sceny pod względem grozy, budowania napięcia i po prostu samej realizacji, należy się mu miejsce w tym zestawieniu. Atak klauna-lalki na dziecko przeszedł do historii gatunku grozy. Sam film również dzisiaj jest niesamowitym klasykiem, którego warto sobie przypomnieć przy okazji halloweenowego maratonu!

Przenosimy się teraz w inne rejony filmowej gatunkowości. Przed Wami legendarny film Felliniego i postać imieniem Zampanò, grana przez Anthony'ego Quinna. Klaun w jego wykonaniu jest w dużej mierze tragiczną postacią, która nie tylko wzbudza śmiech, ale także smutek. Twardy i surowy mężczyzna zarabiający na życie wykonując różne sztuczki w cyrku, prezentujący także swoje umiejętności siłowe. Jego klaunowaty wizerunek, w połączeniu z emocjonalnymi zawirowaniami i dramatem, czyni go jednym z najbardziej pamiętnych klaunów w historii kina.

Kolejny klaun, bez którego takie zestawienie nie miałoby racji bytu. Art the Clown, czyli brutalny morderca, który stał się nową ikoną kina grozy. Beznamiętna, biała twarz i przerażające czyny sprawiają, że jest jedną z najbardziej niepokojących postaci w horrorze ostatnich kilkunastu lat. Jego brutalność i brak jakichkolwiek ludzkich emocji sprawiają, że zapada w pamięć. Zresztą zobaczcie sami ten uśmiech:

Jedno z najważniejszych dzieł Chaplina, który nie tylko reżyserował, ale również grał główną rolę. Legendarny Charles wciela się w postać bezdomnego wędrowca, który przypadkowo dostaje się do cyrku, gdzie przez przypadek staje się ulubionym klaunem publiczności. Niezdarność postaci, którą portretuje Chaplin prowadzi do serii komicznych sytuacji. Pomimo swojego pechowego losu, klaun ma wielkie serce i potrafi przynieść radość innym, co czyni go niezwykle sympatyczną postacią.

Mr. Noodle – program "Elmo’s World" będący częścią Ulicy sezamkowiej

Mr. Noodle to urocza i charakterystyczna postać znana z Ulicy sezamkowiej. To najlepszy kumpel Elmo, który komunikuje się za pomocą gestów, mimiki i ruchów ciała. Pojawia się w różnych odcinkach, aby pomóc Elmo w nauce o różnych tematach, od kształtów po kolory i zwierzęta. Mr. Noodle, jak na klauna przystało posiada zdolność do wpadania w zabawne kłopoty. Ta postać to wartość dodatnia Ulicy sezamkowiej – nie tylko bawi, ale także wspiera rozwój dzieci poprzez zabawę i naukę.

Rob Zombie i jego Captain Spaulding po prostu musieli znaleźć się w tym zestawieniu! Jak na dobrego klauna grozy przystało łączy w sobie elementy czarnego humoru oraz horroru. W tym przypadku reżyser perfekcyjnie wykorzystuje postać klauna, jako narzędzie do eksploracji mrocznych aspektów ludzkiej natury. Captain Spaulding jest personifikacją strachu i niebezpieczeństwa, które czai się za fasadą humoru.

