Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Fallout" bije rekordy na Prime Video – 100 milionów widzów! 0

Sześć miesięcy po premierze serialu Fallout na Prime Video, widowiskowa produkcja może pochwalić się kapitalnym wynikiem oglądalności. Co zresztą za pośrecnictwem mediów społecznościowych zostało uczynione.

Na oficjalnym profilu na platformie X pojawił się post, z którego wynika, że Fallout – adaptacja kultowej serii gier została obejrzana przez 100 milionów widzów na całym świecie! Fallout staje się drugim serialem Amazona, który przekroczył tę magiczną barierę.

Numerem jeden jest Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, który zdobył widownię sięgającą 150 mln widzów. Warto dodać, że już w pierwszych 16 dniach od premiery Fallout przyciągnął aż 65 milionów widzów. Co ciekawe, ten ogromny sukces serialu bezpośrednio wpłynął na popularność gier, na których bazuje produkcja.

Seria zdobyła także kilka nominacji do nagród Emmy. Co więcej, dwie statuetki trafiły na konto Fallouta za osiągnięcia techniczne.

Serial oparty na jednej z najwspanialszych serii gier wideo wszech czasów, Fallout to opowieść o posiadaniu i nieposiadaniu w świecie, w którym nie ma już prawie nic do stracenia. 200 lat po apokalipsie mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni powrócić do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka.

