Finał "Władcy Pierścieni" rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące tajemniczej postaci

Prime Video pokazał światu finałowy odcinek serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy i dał nam odpowiedź na długo zadawane pytanie. Oczywiście w artykule znajduje się spoiler, dlatego czytacie na własną odpowiedzialność.

Po finałowym odcinku wszystko już oficjalnie jest wiadome. Tajemnicza postać Czarodzieja, grana przez Daniela Weymana została zidentyfikowana. Po starciu z Mrocznym Czarodziejem (w tej roli Ciaran Hinds) i zdobyciu jego kostura, Czarodziej okazuje się być… Gandalfem!

Co prawda fani i widzowie oglądający widowisko od Amazona osadzone w Śródziemiu od dawna wysnuwali takie podejrzenia, to Patrick McKay i Geoffrey J.D. Payne, czyli showrunnerzy serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, woleli bawić się z widzami w kotka i myszkę.

Chcieliśmy, aby to była historia o odkrywaniu samego siebie – zarówno dla postaci, jak i dla widzów – powiedział Patrick McKay wywiadzie dla "The The Los Angeles Times". Dodatkowo twórca wyjawił, że pierwotnie chcieli dać postaci imię Olórina, którym Gandalf posługiwał się jeszcze przed wędrówką do Śródziemia.

Teraz można zadawać sobie pytanie, co dalej skoro tajemnica została oficjalnie wyjawiona? McKay twierdzi, że to dopiero początek długiej drogi dla Gandalfa, którego w kolejnych sezonach będziemy mogli oglądać w charakterystycznym kapeluszu. Przypomnijmy, że serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy planowany jest na pięć sezonów.

