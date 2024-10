Saoirse Ronan odniosła się do plotek o występie w "Opowieściach z Narnii" Grety Gerwig

Saoirse Ronan otwarcie opowiada o plotkach dotyczących castingu do "Opowieści z Narnii" Grety Gerwig .

Po ogromnym sukcesie Barbie z 2023 roku, ogłoszono, że Gerwig podpisała kontrakt na reżyserię co najmniej dwóch filmów na podstawie Opowieści z Narnii C. S. Lewisa dla serwisu Netflix.

W Internecie pojawiły się pogłoski, że Saoirse Ronan została obsadzona w jednej z głównych ról. Ronan wystąpiła wcześniej w Lady Bird z 2017 r. i Małych kobietkach z 2019 r., oba wyreżyserowane przez Gerwig.

Występując w programie Jimmy Kimmel Live, Ronan ujawniła, że ​​nie została jeszcze formalnie poproszona o wystąpienie w Opowieściach z Narnii, jednak to może łatwo się zmienić.