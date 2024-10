Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zack Snyder porzuca efekty specjalne na rzecz UFC - reżyser chce nakręcic film o najlepszej organizacji MMA na świecie 0

Zack Snyder zamierza nieco obniżyć budżet swojego kolejnego filmu i odłożyć efekty specjalne na bok. Otóz reżyser chciałby teraz skupić się nieco bardziej na kameralnym projekcie osadzonym w świecie UFC – największej i najlepszej organizacji MMA na świecie.

Zack Snyder - "Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia"

Zack Snyder napisał scenariusz do tego projektu wspólnie ze scenarzystą filmu King Richard: Zwycięska rodzina, Zachiem Baylinem. Zdjęcia do produkcji mają być kręcone w Las Vegas oraz Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, czyli dwóch miejsach, które w ostatnich latach były bardzo ważne w kontekście gal organizowanych przez UFC. Co ciekawe tym razem jego projekt nie będzie powiązany ze współpracą z Netflixem.

Kolejna plotka jest taka, że Snyder zaprosił do współpracy przy tym filmie Adama Drivera! Na chwilę obecną nie ma oficjalnego potwierdzenia udziału gwiazdora w projekcie, ale wydaje się, że jego kalendarz sprzyja ewentualnemu zaangażowaniu przy tym tytule.

Czekamy z niecierpliwością na dalsze informacje dotyczące tego projektu.

Źrodło: worldofreel