Monolith Films prezentuje zwiastun meksykańskiego dramatu Apetyt na więcej. La Cocina. Obraz ten od lutego gościł na licznych festiwalach filmowych zbierając znakomite recenzje.

kadr z filmu ''Apetyt na więcej. La Cocina''

Kuchnia wielkiej nowojorskiej restauracji jest jak mikrokosmos, w którym krzyżują się drogi grupy marzycieli z różnych stron świata. Ich aspiracje i pragnienia boleśnie konfrontują się z rzeczywistością zarządzanej żelazną ręką restauracji. Młoda lecz doświadczona kelnerka Julia i utalentowany kucharz Pedro muszą ukrywać swoją relację. Młodziutka Estela dopiero wchodzi w ten świat. Pracujący tu od lat Max za wszelką cenę chce udowodnić swój talent. Nonzo marzy, by sprowadzić do Nowego Jorku rodzinę. Na wszystkich z góry spogląda właściciel Rashid, dla którego liczy się tylko sprawnie funkcjonujący biznes. Gdy pewnego dnia rano, szef zmiany odkrywa kradzież, wszyscy stają się podejrzani.

Apetyt na więcej. La Cocina to kipiąca emocjami, zrealizowana z niezwykłą błyskotliwością opowieść o burzliwych losach pracowników wielkiej nowojorskiej restauracji. W filmie zagrała dwukrotnie już nominowana do Oscara zjawiskowa Rooney Mara, a wyreżyserował go nagradzany Alonso Ruizpalacios. W Apetyt na więcej. La Cocina jest wszystko: miłość, przyjaźń, rywalizacja, zdrada, kradzież i wielkie marzenia. Te składniki, odmierzone w idealnych proporcjach, składają się na wyśmienite filmowe danie.

Obsadę uzupełniają Oded Fehr, Raul Briones, Laura Gomez i James Waterston.

Film Apetyt na więcej. La Cocina do polskich kin wejdzie w 2025 roku. Dokładna data premiery zostanie dopiero podana.

Źrodło: Monolith Films