Horror Pięć koszmarnych nocy powstały w oparciu o niezwykle popularną serię gier survivalowych '’Five Nights at Freddy's’’ stał się kasowym hitem i już trwają prace nad jego kontynuacją. Gwiazda filmu Josh Hutcherson w jednym z ostatnich wywiadów wypowiedział się co wie na temat sequela.

Hutcherson zdradził czego fani gry i filmu spodziewać mogą się po sequelu. Na pewno ma być on straszniejszy niż jedynka.