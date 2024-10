Wielkie oczekiwania, jeszcze większe rozczarowanie - "Joker 2" nie podbije box office'u 0

Joker: Folie à Deux z pewnością jest wydarzeniem. Niestety dla twórców oraz producentów nie do końca takich, jak oczekiwano. Sequel kasowego hitu z 2019 roku będzie na wszystkich listach największych rozczarowań 2024 roku – nie tylko tych artystycznych, ale także finansowych. Hollywood rzadko widzi takie tąpnięcia, tym bardziej w świecie kina bazującego na komiksowych bohaterach.

Wynik filmu Joker: Folie à Deux na CinemaScore już teraz można uznać za historyczny. To pierwszy film oparty na komiksach, który może "pochwalić się" oceną D. Aby znaleźć inny tytuł, który był także źle przyjęty, trzeba cofnąć się do 2015 roku. Wówczas Fantastyczna Czwórka otrzymał notę C-, czyli był filmem nieco bardziej docenionym.

Sondaże na PostTrak także wyglądają tragicznie. Są to wyniki mierzone po seansie – widzowie ocenili film na pół gwiazdy w skali pięciogwiazdkowej. Dla porównania takie same oceny zbierała inna finansowa klapa z tego roku – Megalopolis. Film nie będzie polecany przez widzów, którzy mieli okazję już go widzieć. Raptem 24% badanych wypowiedziało się pozytywnie o sequelu i poleciłoby go swoim znajomym – to także jest jeden z najgorszych wyników w historii. Joker: Folie à Deux ma też coraz gorszy wynik na Rotten Tomatoes. W tym momencie jest to 32% pozytywnych ocen wśród krytyków oraz widzów.

Kolejna rzecz jest taka, że Joker: Folie à Deux nie spełni pokładanych w nim nadziei finansowych. Pierwsza odsłona zaczynała swoją przygodę z amerykańskimi kinami od 96,2 mln dolarów. Finalnie Joker zarobił 335,4 mln dolarów, a po dodaniu wyników z reszty świata, na koncie filmu znajdowało się 1,078 mld dolarów.

Pierwsze prognozy dotyczące weekendowego box office’u dla Jokera: Folie à Deux były nie najgorsze zważywszy na słabe przyjęcie przez krytyków. Spekulowano, że film zarobi od 50 do 60 milionów dolarów. Niestety rzeczywistość jest zgoła inna – film z piątkowych pokazów zarobił tylko 20 mln dolarów, w tym 7 milionów w przedsprzedaży. Już teraz można zakładać, że tytuł nie przekroczy 50 mln, a co niektórzy wieszczą mu nawet okolice 40 mln dolarów.

Czy Wy mieliście już okazję widzieć film Joker: Folie à Deux na wielkim ekranie?

Źrodło: The Hollywood Reporter