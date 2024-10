Pierwszy fragment animacji "Night of the Zoopocalypse" - mutanty zombie przejmują ZOO 0

Zainspirowany koncepcją autora bestsellerów Clive’a Barkera, nadchodzący film animowany Night of the Zoopocalypse ma rozpętać chaos zmutowanych zwierząt w zoo. Prezentujemy pierwszy klip z filmu.

Pewnej nocy meteor uderza w ZOO Colepepper, uwalniając wirusa, który przekształca zwierzęta w dziwne i zabawne, śliniące się mutanty zombie. Gracie, młoda, dziwaczna wilk, łączy siły z szorstkim i przerażającym lwem górskim, aby znaleźć drogę powrotną do swojego stada. Gdy ZOO zostaje opanowane, muszą wymyślić plan przywrócenia wszystkich zwierząt do normalności. Razem z pomocą zróżnicowanej grupy ocalałych – lemura mającego obsesję na punkcie filmów Xaviera, ognistej kapibary Fridy, sarkastycznego, bajecznego strusia Asha i zdradzieckiej małpy Feliksa – wyruszają na niebezpieczną misję ratowania ZOO i pokonania Królika Zero – obłąkanego króla-mutanta, zdeterminowanego rozprzestrzenić wirusa poza mury zoo.

Współreżyserami Night of the Zoopocalypse są doświadczeni animatorzy i twórcy Ricardo Curtis i Rodrigo Perez-Castro. Głodu głównym postacią podkładają m.in. David Harbour, Paul Sun-Hyung Lee, Scott Thompson i Gabbi Kosmidis. Producentem filmu jest Copperheart Entertainment Stevena Hobana, a koproducentami są Charades Productions, U Media i IDL Films we współpracy z House of Cool.

Film trafi do kin 7 marca 2025 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting