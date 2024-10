"Koralina i tajemnicze drzwi" wróciła do kin i zarabia duże pieniądze 0

Piętnaście lat po premierze poklatkowy film Henry’ego Selicka z 2009 roku Koralina i tajemnicze drzwi wróci kolejny raz do kin na Halloween. Produkcja już w sezonie letnim zrobiła duże pieniądze.

Po tym, jak Koralina zarobiła latem na całym świecie 53 miliony dolarów, film powraca z kolejnym, ograniczonym czasowo występem w nowo zremasterowanych formatach 3D i 2D. Okazuje się, że animacja po latach potrafią ponownie przyciągnąć widzów osiągając imponujące wyniki kasowe.

Wszyscy w Laika są podekscytowani światowym sukcesem reedycji i jesteśmy zachwyceni, że możemy zaoferować jeszcze jedną szansę zobaczenia tego filmu w tym roku podczas uroczystości Halloween. Oprócz tego, że Koralina stała się najbardziej dochodową premierą Fathom w USA, dzięki naszej współpracy z Trafalgar Releasing ustanowiła rekordy kasowe na wielu terytoriach międzynarodowych, w tym w Wielkiej Brytanii i Meksyku. Jesteśmy zaszczyceni milionami fanów na całym świecie, którzy tego lata przyszli, aby obejrzeć animację w olśniewającym, zremasterowanym 3D na dużym ekranie, dzięki czemu 15. rocznica stała się fenomenem kulturowym.

powiedział David Burke z Laiki

O czym jest film?

11-letnia Coraline Jones jest zadziorna, ciekawska i nieustraszona ponad swój wiek. Ona i jej rodzice właśnie przeprowadzili się z Michigan do Oregonu. Tęskniąc za przyjaciółmi i zaniepokojonymi pracą rodziców, Koralina stara się znaleźć odrobinę ekscytacji w nowym środowisku, ale poważnie wątpi, czy nowy dom może zapewnić jej coś naprawdę intrygującego. Ale kiedy przechodzi przez sekretne drzwi w swoim salonie i wyrusza w niesamowity korytarz, odkrywa alternatywną wersję swojego życia i istnienia. Na pozór ta równoległa rzeczywistość jest podobna do jej prawdziwego życia – tylko znacznie lepsza. Dorośli, w tym troskliwa Inna Matka, wydają się jej znacznie bardziej gościnni. Nawet tajemniczy Kot (Dawid) uważa ją teraz za centrum uwagi. Zaczyna myśleć, że ten Inny Świat może być tam, gdzie jej miejsce. Ale kiedy jej cudownie nieoczekiwana, fantastyczna wizyta staje się niebezpieczna, a Inna Matka planuje ją tam zatrzymać, Koralina zbiera całą swoją pomysłowość, determinację i odwagę, aby wrócić do domu i ocalić swoją rodzinę.

