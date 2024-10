Spin-off ''Boscha'' o Jerrym Edgarze nie powstanie 0

Amazon MGM Studios podjął decyzję o odrzuceniu planowanego projektu spin-offu Boscha, który miałby skupić się na postaci Jerry’ego Edgara.

serial ''Bosch: Dziedzictwo'', fragment plakatu

Nie posiadający swojego tytułu projekt był jednym z dwóch spin-offów Boscha ogłoszonych w ubiegłym roku. Drugi skupiający się na detektyw Renee Ballard otrzymał już oficjalne zamówienie na 10-odcinkowy sezon.

Skasowany spin-off miał opowiadać o byłym partnerze Harry’ego Boscha (Titus Welliver), detektywie Jerrym Edgarze, który został wybrany do tajnej misji FBI w Little Haiti w Miami. W tym pełnym przepychu mieście jest zmuszony pogodzić swoje nowe życie z mroczną stroną miasta, podczas gdy ściga go jego tajemnicza przeszłość. Jamie Hector, który zagrał Edgara u boku Wellivera w Boschu, był gotowy powtórzyć swoją rolę w spin-offie.

Powody kasacji projektu nie zostały ujawnione. Być może do tej decyzji przyczyniły się oskarżenia o charakterze seksualnym przeciw Larrymu Andriesowi, scenarzyście spin-offa.

Amazon ma już w swojej ofercie jeden spin-off Boscha – Bosch: Dziedzictwo. Produkcja ta doczekała się dwóch sezonów. Zakończy się trzecim, który wprowadzi postać Renee Ballard, którą portretować będzie Maggie Q.

Źrodło: Collider