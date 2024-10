"SABATON: The Tour To End All Tours" w cyklu Helios na Scenie 0

Znajdź się w samym sercu akcji i stań się światkiem elektryzującej energii, spektakularnego show i niezłomnego ducha, które sprawiły, że Sabaton zdobył pozycję legendy w świecie metalu!

Film koncertowy "The Tour To End All Tours" trafi do kin 11 października. Dołącz do Sabaton, by wraz z członkami zespołu przeżywać triumfy, wyzwania i ogromny zastrzyk adrenaliny, których dostarczy największa trasa koncertowa w historii, uchwycona w oszałamiających szczegółach na dużym ekranie. To okazja, aby zanurzyć się w niepowtarzalnej magii występów zespołu na żywo, jak nigdy dotąd.

"The Tour To End All Tours" to coś więcej niż tylko film – to świadectwo potęgi muzyki, siły społeczności fanów i niezachwianego poświęcenia każdego członka rodziny Sabaton. To filmowe doświadczenie, które przekracza granice, jednoczy narody i ukazuje w pełnej krasie uniwersalny język metalu.

Doświadcz triumfów, wyzwań i przypływu czystej adrenaliny podczas największej trasy koncertowej Sabaton w historii. To więcej niż film koncertowy — to hołd dla świetności metalu, a Ty jesteś zaproszony, aby stać się częścią historii.

Zarezerwuj datę w kalendarzu, zbierz siły i przygotuj się na metalowe wydarzenie roku. "The Tour To End All Tours" pojawi się w kinach HELIOS 12 października. To przeżycie, którego nie chcesz przegapić.

Podnieśmy głosy i sztandary — i zakrzyknijmy, aby uczcić zespół, który podbił sceny, zdobył serca i przeszedł do historii – Sabaton!

KONCERT DOSTEPNY W WERSJI Z ANGIELSKIMI NAPISAMI.

Źrodło: Helios