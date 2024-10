Co czeka fanów MCU w filmie "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"? Wyciek zdradza ważne wątki fabuły 0

Do sieci wyciekły informacje związane z filmem Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Plotki, które zyskują na popularności sugerują, że możemy spodziewać się kilku zaskakujących zwrotów akcji, nowych postaci i spektakularnych scen walk.

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

Źródłem przecieku jest konto na Reddicie, które szybko zniknęło z portalu, ale jak wiadomo – w sieci nic nie ginie. Warto oczywiście pamiętać, że owe informacje trzeba traktować w kategoriach plotki i finalnie w filmie dane wydarzenia mogą nie znaleźć miejsca. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, że może w nich ziarno prawdy i w pewien sposób są to SPOILERY dotyczące fabuły, dlatego czytacie owy artykuł na własną odpowiedzialność!

Fabuła Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ma się skupić na bardzo ciekawym zagadnieniu – otóz kontroli umysłu! Ma być ona możliwa dzięki sieci telefonii komorkówej. Co ciekawe kontrola umysłu ma w pewnym momencie filmu prowadzić do próby zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych – Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa, w którego wciela się Harrison Ford. Warto pamiętać też o tym, że Ross to nie tylko głowa państwa, ale także Red Hulka, w którego się transformuje. Jest to nowa, groźna forma, której kontrolowanie zależy od jego poziomu ciśnienia krwi. Humorystyczny akcent jest taki, że Thunderbolt zamiast cygar będzie… używał lizaków do zachowywania spokoju.

Głównym złoczyńcą będzie The Leader, któreg sportretuje Tim Blake Nelson. To właśnie on jest dpowiedzialny za cały skomplikowany plan manipulacji i kontrolowania Rossa. Jeśli chodzi o organizację Serpent Society prowadzoną przez Sidewindera (w tej roli Giancarlo Esposito), nie będzie miała aż takiego wpływu na fabułę i ich rola ma być dość ograniczona. Pojawią się na początku widowiska.

Na ekranie nie zabraknie też kilku powrotów w postaci tak zwanych cameo – chodzi o Betty Ross (Liv Tyler) i Bucky’ego Barnesa (Sebastian Stan). W produkcji ma również zadebiutować Amadeus Cho, grany przez Logana Kima, który pracuje w Stark Industries. To właśnie Cho ma odegrać w przyszłości ważną rolę w Marvel Cinematic Universe i zostać nowym Hulkiem!

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ma być ważnym filmem ze względu na przyszłość MCU i wprowadzenie przyszłych wydarzeń w uniwersum. Scena po napisach ma prezentować The Leadera, który przepowiada nadejście czegoś "wielkiego i złego", co może być zapowiedzią "World War Hulks". Dodatkowo według Daniela Richtmana, postać Sabry, grana przez Shirę Haas, nie będzie mutantem, jak to miało miejsce w komiksach, lecz stanie się postacią bez mocy.

Fani MCU dostaną natomiast kilka widowiskowych sekwencji akcji – w tym bitwę morską w pobliżu wyspy Tiamut oraz starcie Red Hulka z Samem Wilsonem (Anthony Mackie) przed Białym Domem.

Czy te informacje okażą się prawdziwe? Na to pytanie odpowiedź już 14 lutego 2025 roku, bo właśnie wtedy Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ma mieć premierę kinową.

