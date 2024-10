Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Gladiator II" - oryginalna ścieżka dźwiękowa autorstwa Harry’ego Gregsona-Williamsa 0

Jedna z najbardziej oczekiwanych tegorocznych partytur filmowych, czyli Gladiator II. Oryginalna ścieżka dźwiękowa autorstwa Harry’ego Gregsona-Williamsa swoją premierę będzie miała 15 listopada, a główny singiel "Strength And Honor" już dostępny w serwisach cyfrowych!

15 listopada ukaże sie ścieżka dźwiękowa do długo oczekiwanego filmu Gladiator II, który jest sequelem wybitnego obrazu Ridleya Scotta sprzed niemal 25 lat. Polska premiera albumu zbiegnie się w czasie z premierą filmową, Gladiator II wejdzie na ekrany polskich kin także 15 listopada!

"Gladiator II: Music From The Motion Picture" autorstwa kompozytora Harry'ego Gregsona-Williamsa to epicka partytura orkiestrowa, angażująca ponad 100 instrumentalistów oraz wokalistów z całego świata i będąca pięknym kontrapunktem dla kreacji aktorskich Paula Mescala, Pedro Pascala, Connie Nielsen, Denzela Washingtona, Josepha Quinna, Freda Hechingera, Lior Raz i Dereka Jacobi.

Ścieżka dźwiękowa zawiera również ponadczasowy przebój "Now We Are Free", skomponowany przez Hansa Zimmera do oryginalnego filmu Gladiator z partią wokalną Lisy Gerrard.

Główny singiel "Strength and Honor" z nowej ścieżki dźwiękowej jest już dostępny w serwisach cyfrowych.

Harry Gregson-Williams mówi:

Moim zamierzeniem w odniesieniu do tej muzyki było stworzenie kompozycji ucieleśniającej duchową esencję oryginalnego filmu, jednocześnie tworzącą świeże otoczenie dźwiękowe dla Luciusa i innych głównych postaci, które tu spotykamy. Lucius potrzebował bardzo wszechstronnej linii melodycznej – jest centrum filmu, a jego miłość, przywództwo, wściekłość i potrzeba zemsty musiały znaleźć odzwierciedlenie w towarzyszącej muzyce. Poza dużą orkiestrą i chórem, których wymagała ta epicka opowieść, poczułem potrzebę zastosowania unikalnych instrumentów, aby pomóc w procesie opowiadania historii. Niezależnie od tego, czy były struny skrzypiec barytonowych lub wiolonczeli elektrycznej – które symbolizowały intrygi i fabułę Macrinusa, czy prymitywne rogi, które pomogły nam przenieść się do starożytnego Rzymu, specjalne instrumenty pomogły wprowadzić poczucie wyjątkowości do postaci i miejsc. Od specjalnie nagranych partii wokalnych reprezentujących wojowników Numidian, po ezoteryczne brzmienie głosu Lisy Gerrard, wszystkie te różne unikalne dźwięki i kolory były niezbędne, aby opowiedzieć historię Luciusa.

Aby stworzyć dźwiękowy świat Gladiatora II, Gregson-Williams współpracował z muzykami z całego świata, po napisaniu głównych tematów muzycznych w swoim studio w Los Angeles kompozytor udał się do północnej Hiszpanii, aby nagrać kilka niezwykłych instrumentów historycznych (takich jak Carnyx i róg iberyjski) z wykonawcą Abrahamem Cupeiro. W innych częściach Europy nagrywał solistów, w tym wokalistów (Lisa Gerrard, Grace Davidson, Lior Attar, Antonio Lizana, Ejigayehu 'Gigi' Shibaw i Ayo Adeyemi), a także wybitnych instrumentalistów takich jak: Richard Harvey (Ney & Ancient Flutes), Hugh Marsh (electric violin), Martin Tillman (electric cello), Hamid Saeidi (Kantele / Santur) i Loga Ramin Torkian (GitarViol).

Gregson-Williams wrócił także do swojej rodzinnej Wielkiej Brytanii, aby nagrać główną partyturę z orkiestrą symfoniczną, wiodącym brytyjskim chórem The Bach Choir i światowej sławy zespołem Viol Consort Fretwork w Abbey Road Studios – gdzie wcześniej nagrał wiele partytur. Podczas sesji, którą prowadził Gregson-Williams, Hans Zimmer pojawił się w studio przez łącze wideo, aby usłyszeć nową partyturę.

Po prawie 25 latach, oryginalna ścieżka dźwiękowa Gladiatora autorstwa Hansa Zimmera nadal jest jedną z najbardziej lubianych ścieżek dźwiękowych. Główny utwór "Now We Are Free" pojawia się ponownie w nowym filmie i na ścieżce dźwiękowej – zapewniając idealne połączenie między tymi dwoma muzycznymi światami.

"Gladiator II: Music From The Motion Picture" – lista utworów:

GLADIATOR II OVERTURE

LUCIUS, ARISHAT AND THE ROMAN INVASION

I’LL WAIT FOR YOU

OSTIA

ANGRY BABOONS

STRENGTH AND HONOR

ACACIUS RETURNS

CITY OF ROME

DEFIANCE

I SEE HIM IN YOU

ACACIUS IN THE COLOSSEUM

LET THE GODS DECIDE

MACRINUS’ PLAN

I NEED YOU TO DO THIS

SMOOTH IS THE DESCENT

NOW THAT I HAVE FOUND YOU

ECHOES IN ETERNITY

WAR, REAL WAR

THE DREAM IS LOST

NOW WE ARE FREE

