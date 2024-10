Terroryzujący małą społeczność seryjny morderca w zwiastunie ''He Never Left'' 0

Wytwórnia horrorów DREAD należąca do Epic Pictures zaprezentowała zwiastun filmu '’He Never Left'’, nadchodzącego slashera skupiającego się na zabójcy, który od dawna terroryzuje lokalną społeczność.

kadr z filmu ''He Never Left''

Reżyserem horroru jest James Morris. Oprócz stanięcia za kamerą, Morris gra również w nadchodzącym filmie. Dołączają do niego Colin Cunningham, Jessica Staples, Sean Hunter, Charla Bocchicchio, David E. McMahon, Jake Watters i William McAllister. Morris, Michael Ballif i Cunningham są scenarzystami filmu.

Zwiastun zaczyna się od przerażenia bohaterów potencjalnym powrotem zabójcy o bladej twarzy. Udowadniając, że niektóre „legendy odmawiają śmierci”, niesławny zabójca zaczął organizować kolejną serię zabójstw, obierając za cel zbiega i jego dziewczynę.

Po usłyszeniu dziwnych dźwięków dochodzących z sąsiedniego pokoju motelu, federalny zbieg i jego dziewczyna stają się celem niesławnego zabójcy znanego jako '’Pale Face'’, którego legenda prześladuje lokalną społeczność od dziesięcioleci.

Jako fani gatunku slasher chcieliśmy stworzyć coś, co będzie jednocześnie znajome i nostalgiczne, a jednocześnie odświeżające i inne. Jestem podekscytowany, że widzowie będą mogli doświadczyć jazdy, którą stworzyliśmy w '’He Never Left'’ powiedział Ballif.

He Never Left będzie dostępny do wypożyczenia i zakupu na VOD od 5 listopada.

Źrodło: ComingSoon