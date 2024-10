''Reminders of Him'' - oto kolejna adaptacja powieści autorki ''It Ends with Us'' 0

Studio Universal Pictures potwierdziło, że na kinowy ekran zmierza kolejna filmowa adaptacja powieści Colleen Hoover. Tym razem zdecydowano się na język filmu przełożyć książkę '’Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam'’.

kadr z filmu ''It Ends with Us''

Niedawno na kinowe ekrany wszedł It Ends with Us, romantyczny dramat, który odniósł sukces otwierając Hoover drogę do kolejnych adaptacji. Film ten wyreżyserował Justin Baldoni.

Hoover napisze scenariusz do Reminders of Him wraz z Lauren Levine. Na razie nie mamy żadnych innych informacji o obsadzie ani o tym kto stanie za kamerą. Znamy natomiast datę premiery dramatu. To 13 luty 2026 roku.

Reminders of him to odważna i głęboka opowieść o stracie i nadziei, żalu i przebaczeniu. Dzięki tej historii przekonacie się, że miłość leczy nawet największe rany. Główna bohaterka to Kenny Rowan, która po pięciu latach pobytu w więzieniu powraca chcąc zmierzyć się z przeszłością i odzyskać córkę. Okazuje się to jednak nie takie łatwe. Spaliła za sobą wiele mostów. Nawet ciężka praca nie daje jej efektów, bowiem ciągle są ludzie wykluczający ją z życia jej dziecka. Jedyną osobą, która nie skreśliła Kenny, jest Ledger Ward, właściciel lokalnego baru. Między nimi rodzi się nić porozumienia, a potem fascynacja. Jednak romans wiąże się ryzykiem – relacja z Ledgerem może zadecydować o przyszłości Kenny i jej córki. Kobieta będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce przeciwstawić się uczuciu i osiągnąć swój cel.

