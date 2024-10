"Lost on a Mountain in Maine" - prawdziwa historia walki o przetrwanie w nowym filmie wyprodukowanym przez Sylvestra Stallone 0

1 listopada na ekranach kin pojawi się poruszający film Lost on a Mountain in Maine, którego producentem jest sam Sylvester Stallone. Dzisiaj prezentujemy Wam pierwszy zwiastun oraz plakat promujące owe dzieło!

fragment plakatu "Lost on a Mountain in Maine"

Akcja Lost on a Mountain in Maine umiejscowiona jest w roku 1939, kiedy to młody Donn Fendler oddzielił się od swojej rodziny podczas gwałtownej burzy na zdradliwej górze w stanie Maine. Przez dziewięć dni chłopiec musiał radzić sobie w bezlitosnej dziczy bez jedzenia, odpowiedniej odzieży i wiedzy o tym, jak dramatyczna jest jego sytuacja. Zmagając się z głodem, zimnem i niebezpieczeństwami, Donn nie traci nadziei i stara się przetrwać w dziczy. Jego zniknięcie wywołało ogromną akcję poszukiwawczą, która stała się tematem ogólnokrajowych nagłówków. Setki wolontariuszy, w tym jego ojciec, zjednoczyły siły, aby odnaleźć chłopca. Każdy kolejny dzień zwiększał obawy, że Donn może nigdy nie wrócić do domu.

W roli głównej zobaczymy Luke'a Davida Blumma. Paul Sparks wciela się w ojca chłopca, natomiast Caitlin FitzGerald gra matkę. Reżyserem filmu jest Andrew Kightlinger, a za scenariusz odpowiada Luke Paradise.

Premiera 1 listopada. Oto zwiastun i plakat:

Źrodło: Blue Fox Entertainment