''Goosebumps: The Vanishing'' - Disney prezentuje plakat zdradzający datę premiery antologii

Zaraz po nowym roku widzom ścierpnie skórka. Disney podał datę premiery serialu Goosebumps: The Vanishing. Projekt ten jest swego rodzaju drugim sezonem '’Gęsiej skórki'’ z 2023 roku.

Goosebumps: The Vanishing swą premierę odbędzie 10 stycznia 2025 roku. W przeciwieństwie do sezonu pierwszego, tu od razu dostaniemy wszystkie osiem odcinków.

Fabuła serialu, która opiera się na popularnej serii horrorów dla młodzieży autorstwa R.L. Stine'a będzie czerpać z niektórych z najpopularniejszych książek z cyklu Gęsia skórka , w tym z Stay Out of the Basement, The Haunted Car, Monster Blood, The Girl Who Cried Monster, The Ghost Next Door oraz Welcome to Camp Nightmare.

W głównej roli znany z Przyjaciół David Schwimmer jako Anthony Brewer, były profesor botaniki. Oprócz niego w Goosebumps: The Vanishing wystąpią również Ana Ortiz jako Jen, Jayden Bartels jako Cece, Sam McCarthy jako Devin, Elijah M. Cooper jako CJ, Galilea La Salvia jako Frankie, Francesca Noel jako Alex i Stony Blyden jako Trey.

Bliźniacy Cece i Devin Brewer zostają wysłani na lato do Gravesend na Brooklynie, aby spędzić je ze swoim rozwiedzionym ojcem, profesorem Anthonym Brewerem. Natrafiają oni na złowrogą obecność w swoim domu. To odkrycie uruchamia sekwencję wydarzeń, które ujawniają głęboką tajemnicę. Zagłębiając się w nieznane, Cece, Devin i ich przyjaciele — Alex, CJ i Frankie — zostają uwikłani w mrożącą krew w żyłach opowieść o czwórce nastolatków, którzy tajemniczo zniknęli w 1994 roku.

Disney przy realizacji nowej wersji Gęsiej skórki, zamiast tworzyć format antologii epizodycznej, jak w oryginalnym serialu telewizyjnym z 1995 roku, zdecydował się na umieszczeniu historii w pełnym sezonie i wprowadzeniu kolejnych wątków fabularnych w nowym, a więc realizację antologii.

Źrodło: ComingSoon