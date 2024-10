Michał Sikorski wraca do Adamczychy i debiutuje w dubbingu 0

Sympatyczny duszek z filmu Elli i ekipa straszaków, wraz z przyjaciółmi, w kinach pojawi się już 25 października. W polskiej wersji językowej pojawi się między innymi Michał Sikorski, znany przede wszystkim z hitowego serialu Netflixa 1670, laureat nagrody za debiut na festiwalu w Gdyni (Sonata).

Michał Sikorski podczas nagrań w FDR Studio

Urodzony w Wadowicach aktor powrócił niedawno na plan serialu, którego drugi sezon zaplanowano na przyszły rok. Jak pisano, "wcielając się w rolę księdza Jakuba Adamczewskiego rozkochał w sobie wielu widzów". Teraz, zachowując "księżowską" fryzurę, stawił się w studiu nagraniowym, by zadebiutować w dubbingu.

Składek, jego bohater z Elli i ekipa straszaków, jest nieśmiałym kuzynem potwora Frankensteina. Zgodnie ze swoim imieniem, składa się z wielu elementów różnego pochodzenia.

Wydawałoby się, że te części do siebie nie pasują, a tak naprawdę tworzą bardzo wyjątkowego człowieka. Myślę, że jest to postać, z którą wielu młodych i nie tylko młodych ludzi może się utożsamić. Ja też przechodziłem taki moment w życiu, gdy wydawało mi się, że składam się z elementów, które do siebie nie pasują.

tłumaczył aktor

W tym filmie urzekło mnie przede wszystkim to, że głównymi bohaterami są straszydła. Uważam, że ten film daje potencjał, by nauczyć się akceptować samego siebie. Nawet jeśli cały świat powie ci, że jesteś straszydłem i nadajesz się tylko do horroru, i nigdy nie będziesz postacią w filmie animowanym, możesz wyrzucić do kosza to, co o tobie mówią i znaleźć wartość w swojej wyjątkowości.

mówił Sikorski

Elli bardzo marzy o tym, by znaleźć przyjaciół. Ma z tym kłopot, ponieważ jest duszkiem i wszyscy się jej boją. Gdy jednak stanie przed zadaniem uratowania wuja, będzie mogła liczyć na pomoc napotkanej dopiero co nieszablonowej ekipy. Wspólnie pokażą, że nie taki straszak straszny, jak go malują!

Elli i ekipa straszaków w kinach od 25 października!

Źrodło: Forum Film Poland