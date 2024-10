Sylvester Stallone dowódcą grupy złodziei w pełnym akcji zwiastunie ''Armor'' 0

Lionsgate prezentuje zwiastun filmu akcji Armor, w którym to weteran takiego kina, Sylvester Stallone wciela się w przywódcę złodziejskiej szajki.

kadr z filmu ''Armor''

Zwiastun Armor przedstawia grupę rabusiów dowodzoną przez Stallone, którzy planują okraść opancerzony samochód. Plan przebiega bez zakłóceń, z wyjątkiem tego, że samochód zostaje wywrócony na moście, a Stallone zmuszony jest podjąć próbę targowania się z dwoma kierowcami uwięzionymi w środku.

Sylvester Stallone i Jason Patric grają w pełnym akcji thrillerze o tym, jak daleko jeden człowiek posunie się, aby uratować to, co zostało z jego rodziny i odzyskać własne życie. James i jego syn Casey są kierowcami opancerzonej ciężarówki, którym powierzono dostarczenie podejrzanej przesyłki. Po brutalnej zasadzce na drodze James i Casey zostają uwięzieni, dopóki nie odkrywają wartości tego, co ze sobą niosą, i nie łączą sił, aby przechytrzyć napastników.

W Armor grają również Dash Mihok, Josh Wiggins, Blake Shields i Erin Ownbey. Film wyreżyserował Justin Routt w swoim pełnometrażowym debiucie. Pracował on na podstawie scenariusza napisanego przez Adriana Speckerta i Cory Todda Hughesa.

Armor trafi do kin i na VOD 22 listopada.

