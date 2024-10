Michael Cera w zwiastunie świątecznej komedii ''Christmas Eve in Miller’s Point'' 0

IFC Films prezentuje zwiastun swojej świątecznej komedii '’Christmas Eve in Miller's Point’’, w której to występują Michael Cera i Francesca Scorsese. Obraz swą premierę miał na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Michael Cera, kadr z filmu ''Christmas Eve in Miller's Point''

Obsadę komedii uzupełniają Maria Dizzia, Elsie Fisher, Sawyer Spielberg, Ben Shenkman, Gregg Turkington i Leo Chan. Film wyreżyserował Tyler Taormina, który jest również współautorem scenariusza z Erikiem Bergerem.

W Wigilię pewna rodzina zbiera się na to, co może być ostatnim świętem w ich rodzinnym domu. W miarę jak noc się przedłuża i narastają napięcia międzypokoleniowe, jedna z nastolatek wymyka się z przyjaciółkami, by przejąć zimową dzielnicę na własność.

Premiera Christmas Eve in Miller’s Point 8 listopada. Czy film trafi do naszych kin, tego na razie nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon