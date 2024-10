Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Następca "Oppenheimera" już w drodze - Nolan przygotowuje nowy film 0

Wielki sukces kasowy, artystyczny i kontener z nagrodami dla Oppenheimera – tak wyglądał poprzedni sezon dla Christophera Nolana. Reżyser, znany z widowiskowych i równie kasowych produkcji, już szykuje dla nas kolejny projekt. Znamy jego szczegóły.

"Oppenheimer"

Christopher Nolan pozostaje wierny Universal Pictures. Filmowiec stworzy dla tego studia kolejny film, który prawdopodobnie przyciągnie znowu tłumy do kin. Pierwszym nazwiskiem aktorskim, które padło w kontekście tego projektu jest Matt Damon, czyli gwiazdor, który miał okazję pracować z Nolanem przy wspomnianym Oppenheimerze, a wcześniej przy Interstellar.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, jednak wiadomo, że Nolan po raz kolejny sam napisał scenariusz. Zdjęcia do projektu rozpoczną się na początku przyszłego roku. Data premiery została ustalona na 17 lipca 2026 roku.

Co prawda nie mamy informacji na temat potencjalnego tematu nowego filmu Christophera Nolana, ale spekuluje się, że tym razem twórca będzie chciał nieco odejść od ciężkich i mrocznych tematów, co zresztą sam sugerował w jednym z wywiadów. Inna plotka jest taka, że zrealizuje remake kultowego brytyjskiego serialu z lat 60. – The Prisoner.

