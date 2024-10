Sylvain Chomet powraca z nową animacją! Zobaczcie zwiastun "The Magnificent Life of Marcel Pagnol" 0

Fani animacji oraz kina artystycznego mogą przygotować się na prawdziwą ucztę wizualną i emocjonalną. Sylvain Chomet powraca z nową produkcją animowaną! W sieci zadebiutował zwiastun filmu The Magnificent Life of Marcel Pagnol.

Sylvain Chomet, reżyser znany z takich perełek jak Iluzjonista i Trio z Belleville, powraca z nowym projektem. Jest to pełnometrażowa animacja The Magnificent Life of Marcel Pagnol oparta na życiu legendarnego francuskiego twórcy. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun:

Film skupia się na życiu Marcela Pagnola, znanego dramaturga i filmowca, który w 1955 roku otrzymuje zlecenie napisania serii artykułów dla magazynu ELLE. Zajęcie to staje się dla niego sposobem na powrót do czasów dzieciństwa, choć nie jest to łatwe zadanie – zmaga się z problemami zdrowotnymi i twórczymi. W tej podróży wspiera go magicznie pojawiający się Mały Marcel, młodsza wersja samego Pagnola, który pomaga mu odzyskać wiarę w swoją twórczość i zrozumieć własne życie.

Premiera we Francji zaplanowana jest na 15 października 2025 roku, a w USA film trafi na ekrany pod koniec 2025.

Źrodło: animationmagazine.net