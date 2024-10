''Nocny agent'' otrzymał odnowienie na 3. sezon 0

Pomimo braku daty premiery drugiego sezonu Nocnego agenta, Netflix dał produkcji zielone światło na realizację trzeciej serii.

kadr z serialu ''Nocny agent''

Produkcja trzeciego sezonu ma rozpocząć się pod koniec tego roku w Stambule i być kontynuowana w Nowym Jorku po Nowym Roku. To niesamowicie szybko, biorąc pod uwagę, że drugi sezon był kręcony od lutego do czerwca tego roku.

Stworzony przez Shawna Ryana i wyprodukowany przez Sony Pictures Television, pierwszy sezon pozostaje siódmym najczęściej oglądanym serialem w historii serwisu streamingowego wśród seriali anglojęzycznych w wewnętrznym rankingu serwisu. W czerwcu pojawiła się wiadomość, że Ryan podpisał ważną czteroletnią umowę ze serwisem streamingowym, dzięki której Netflix może zająć się potencjalnymi spin-offami i zbudować uniwersum oparte na serialu.

Nocny agent to thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego. W roli Petera Sutherlanda Gabriel Basso.

Data premiery 2. sezonu przewidywana jest na początek 2025 roku.

