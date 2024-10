''Piece by Piece'' - zwiastun animowanej biografii piosenkarza Pharrella Williamsa 0

W sieci zadebiutował zwiastun animowanego filmu Piece by Piece, w którym to historia życia piosenkarza i autora tekstów Pharrella Williamsa opowiedziana została za pomocą klocków Lego.

kadr z animacji ''Piece by Piece''

Piece by Piece to wyjątkowe kinowe doświadczenie, które zaprasza widzów w pełną życia podróż przez życie ikony kultury Pharrella Williamsa. Bądź świadkiem ewolucji jednego z najbardziej innowacyjnych umysłów w muzyce, a wszystko to opowiedziane przez pryzmat animacji Lego.

Film wyreżyserował Morgan Neville, który wcześniej stworzył wiele wysoko cenionych dokumentów. Są to m.in. O krok od sławy, Muzyka obcych oraz Pokochają mnie, gdy będę martwy.

W dokumencie występują m.in. Williams, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay Z i Snoop Dogg.

Film do amerykańskich kin wejdzie 11 października. Polska data jego debiutu nie jest na razie znana.

Źrodło: ComingSoon