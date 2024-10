Trzymający w napięciu, pełen adrenaliny powrót katastroficznego hitu - "Twisters" na 4K UHD, Blu-ray™ i DVD! 0

Trzymający w napięciu, pełen adrenaliny powrót katastroficznego hitu. Twisters z Daisy Edgar-Jones, Glenem Powellem i Anthonym Ramosem w rolach głównych już 11 października zadebiutuje na 4K UHD, Blu-ray™ i DVD!

Kate (Daisy Edgar-Jones), pierwszy raz od czasu starcia z potwornym tornadem, zostaje namówiona przez przyjaciela, Javiego (Anthony Ramos), do powrotu w teren. Tam spotyka Tylera (Glen Powell), czarującego i brawurowego łowcę burz. Ostrożność Kate kłóci się z kochającym ryzyko Tylerem, ale kiedy burze się nasilają, ta dwójka musi połączyć siły, aby oswoić i przetrwać bezprecedensowy wybuch tornada.

Twisters to powrót tematu który zafascynował publiczność za sprawą hitu z lat 90. Budzące grozę tornada, za sprawą wielkiego ekranu stały się magnesem, który przyciągnął do kin miliony widzów. Do wyreżyserowania nowej odsłony zaproszono pracującego do tej pory z wielkim powodzeniem przy niskobudżetowych, niezależnych produkcjach Lee Isaaca Chunga (Minari). Reżyser sam przyznał, że temat filmu był już sam w sobie tym, co zainspirowało go do podjęcia wyzwania pracy nad tak wielkobudżetowym projektem: "tak jak bohaterowie filmu, chciałem biec w stronę swoich lęków, a nie uciekać od nich".

Praca nad nową wersją katastroficznego przeboju sama w sobie była ogromnym wyzwaniem. Twister w reżyserii Jana de Bonta to nie tylko kinowy hit z 1996 roku, ale także pierwszy w historii film wydany na DVD. Widowisko wyprodukowane przez Stevena Spielberga zafascynowało publiczność, przedstawiło meteorologów jako odważnych bohaterów i zachwyciło budzącymi przerażenie efektami specjalnymi. Jeśli tamten film zainteresował szeroką publiczność tematyką trąb powietrznych, jego nowa odsłona musiała rozwinąć ten temat dopasowując go do aktualnej rzeczywistości.

Niespełna 30 lat po premierze filmu Twister, zjawisko trąb powietrznych w Stanach Zjednoczonych nie ustąpiło, ale nasiliło się. Rozwinęła się też wiedza, jaką dysponują zajmujący się nim specjaliści. Wszystkie te aspekty znalazły się w filmie, który stawiając w centrum charyzmatyczną bohaterkę porywa nas w niebezpieczną podróż przez mierzące się z ekstremalnym zjawiskiem pogodowym tereny południowo-centralnych Stanów Zjednoczonych.

Łowczyni burz Kate, grana przez Daisy Edgar-Jones, pociąga swoją niezwykłą odwagą i potrzebą konfrontacji z niełatwą rzeczywistością. Jej fascynacja tornadami i wola walki z niszczycielską siłą przyrody każe jej pokonać wszelkie trudności i wyruszyć w niełatwą drogę pełną niebezpieczeństw, tajemnic, nowej miłości i szansy na pokonanie traumy z przeszłości.

Film Twisters zadebiutował w polskich kinach 18 lipca. Zobaczyło go prawie 200 tysięcy widzów. Już 11 października ukaże się na płytach 4K UHD, Blu-ray™ i DVD.

Źrodło: Galapagos