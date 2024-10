Box office: Klaun kontra klaun - "Joker 2" stanie w oko w oko z "Terrifier 3" 0

Do ciekawego pojedynku o pieniądze w kinach dojdzie już w najbliższy weekend. Do kin wchodzi bowiem horror Terrifier 3, który będzie chciał sprzątnąć sprzed nosa widzów Jokerowi!

Kto zdominuje weekend w amerykańskich kinach? Czy będzie to kosztujący 190 milionów dolarów Joker: Folie à Deux, czy może niszowy, ale za to niesamowicie krwawy horror Terrifier 3, którego produkcja wyniosła zaledwie 2 miliony dolarów?

Sequel kasowego hitu z 2019 roku zaliczył fatalny start w Stanach Zjednoczonych zarabiając ostatecznie zaledwie 37,6 miliona dolarów. Niestety dla producentów prognozy finansowe dla drugiego weekendu, dla tego tytułu są bardzo złe – 60-70% spadki, co oznacza, że Joker: Folie à Deux może przynieść do kasy jedynie od 9 do 11 milionów dolarów.

Jeśli chodzi o Terrifier 3, to ten kosztujący niewielkie pieniądze horror ma zarobić od 10 do 13 mln dolarów w premierowy weekend. Produkcja ma naprawdę świetny PR, pomimo tego, że budzi jednocześnie wielkie kontrowersje. W niektórych krajach tytuł ten został zakazany! Na seansach dochodzi do różnego rodzaju incydentów – widzowie mdleją, wychodzą z sali lub wymiotują. Natomiast na Rotten Tomatoes produkcja ma pozytywny wynik – 82%.

Obie te produkcje muszą też patrzeć w stronę… filmów animowanych. Dziki robot, który jest totalnym hitem ostatnich tygodni ma dorzucić do konta od 12 do 13 milionów dolarów, co może oznaczać utrzymanie się w czołówce. Kolejna premiera tego weekendu, czyli animacja Piece by Piece bądące biograficznym filmem o Pharrellu Williamsie w konwencji LEGO celuje w skromny wynik od 5 do 7 milionów dolarów.

Dwa ostatnie tytuły to Saturday Night, którego akcja rozgrywa się podczas jednego wieczoru popularnego programu rozrywkowego, ma szansę zebrać od 3,5 do 5 milionów dolarów, natomiast Wybraniec opowiadającym o Donaldzie Trumpie od 1 do 3 mln.

Źrodło: Variety