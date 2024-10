Zobacz, kto dołączył do obsady polskiego dubbingu "Paddington w Peru" 0

Zdradzamy, kto dołączył do doborowej obsady polskiego dubbingu filmu Paddington w Peru.

Obsada polskiego dubbingu: Artur Żmijewski, Maja Ostaszewska, Mateusz Damięcki, Robert Makłowicz, Wiktoria Gąsiewska i Artur Andrus. Zobacz, jak ta doborowa obsada bawiła się w przerwach między sesjami nagrań dubbingu i przekonaj się sam, że bez marmolady nie da rady!

Miś Paddington wraz z rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!

Roli reżysera podjął się Dougal Wilson – pomysłowy, wizjonerski i cieszący się wielkim uznaniem twórca filmów reklamowych oraz teledysków dla takich zespołów jak Coldplay, Massive Attack i Bassement Jaxx. Za wykraczającą poza ocean i naszą półkulę ziemską historię odpowiada specjalista od zwariowanych opowieści Mark Burton – scenarzysta Paddingtona 2 oraz niezapomnianej serii filmów "Madagaskar". Zdjęcia do filmu realizowane były w Wielkiej Brytanii, Peru oraz Kolumbii.

Film tylko w kinach od 15 listopada!

Źrodło: Kino Świat