Początek zdjęć do 3. sezonu komediowej produkcji Polsatu ''Teściowie''

Po sukcesie dotychczasowych dwóch sezonów komediowego serialu Teściowie, Polsat rozpoczął produkcję trzeciej serii. Zdjęcia do kontynuacji popularnego serialu o rodzinach Ledwoniów i Nagórskich już wystartowały.

kadr z planu serialu ''Teściowie''

Jeśli myśleliście, że w życiu bohaterów tego serialu wydarzyło się już wszystko, to nic bardziej mylnego. Przed nami nowe niezwykłe perypetie szalonych rodzin, które zamienią się rolami, przynajmniej w kwestiach zamożności. Jak to zmieni ich relacje?

Rodzina Nagórskich, za sprawą wrogich i wpływowych ludzi, nagle straci cały majątek. Będą musieli opuścić swoją willę i zamieszkać kątem u teściowej. Zenon Nagórski (Cezary Pazura) w desperacji będzie szukał sposobów na wyjście z kryzysu, co w skrajnym momencie doprowadzi go do współpracy z południowoamerykańskim kartelem.

Za to rodzinie Ledwoniów los ześle wspaniałą niespodziankę w postaci nieoczekiwanego, wielkiego spadku. Dorota (Jolanta Fraszyńska) zacznie spełniać swoje ukryte marzenia i zostanie działaczką ekologiczną. Przy okazji nabierze wiatru w żagle, wdając się w niebezpieczny romans. Jej mąż Roman (Cezary Kosiński) porzuci za to spokojny los emeryta i odkryje w sobie żyłkę biznesmena, co spowoduje kolejny ostry konflikt z Zenonem Nagórskim. Dodatkowo w wyniku zaskakującego splotu wydarzeń wyjdzie na jaw zagmatwana przeszłość.

Niespodziewanie pojawi się również tajemnicza i piękna Marysia, która zburzy porządek w rodzinie Nagórskich. Violetta (Joanna Kurowska) po raz kolejny spróbuje zrobić karierę w telewizji, ale tym razem wykorzystując pieniądze Doroty. Sprawy życiowe obu rodzin jeszcze bardziej się skomplikują, a niespodziewane wydarzenia nabiorą tempa, nad którymi bohaterowie przestaną panować.

Poniżej pierwsze zdjęcia z planu nowego sezonu:

Za reżyserię serialu odpowiada Grzegorz Kuczeriszka, a scenariusz jest autorstwa Krzysztofa Jaroszyńskiego.

Obecnie na antenie Polsatu trwa emisja drugiego sezonu serialu Teściowie. Komedię oglądać możemy w niedzielę o godzinie 22:05.

Źrodło: Polsat