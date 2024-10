W Francji na film przyszły tłumy, mimo pierwszego od dwudziestu lat zakazu wstępu dla osób poniżej 18 roku życia. W Wielkiej Brytanii jedenaście osób nie wytrzymało. Dziesięć z nich wyszło w trakcie pierwszych dziesięciu minut pokazu premierowego. Jedna kobieta dostała ataku paniki podczas sceny bożonarodzeniowej z dziećmi, a kolejna wymiotowała. Natomiast w Australii dwie osoby zemdlały, a jedna z nich rozcięła sobie głowę. Nawet David Howard Thornton, odtwórca głównej roli klauna Arta zdradził, że sam miał mdłości na planie. Pierwsze recenzje są jednoznaczne. To najbardziej krwawy film tego roku!

Podczas polskiej premiery Terrifier 3 w trakcie Splat!FilmFest David Howard Thornton odpowiedział na kilka pytań od fanów. Zdradził na przykład, dlaczego na planie sam miał mdłości.