Netflix pracuje nad nową wersją ''Dumy i uprzedzenia''

Ma szanse powstać kolejna wersja klasycznej i wielokrotnie przekładanej już na język filmu i serialu, powieści Jane Austin '’Duma i uprzedzenie'’. Nad projektem pracuje Netflix, który chce zrealizować serial na podstawie wspomnianej książki.

Keira Knightley, kadr z filmu ''Duma i uprzedzenie''

Za napisanie scenariusza serialu odpowiada Dolly Alderton, autorka książki Wszystko, co wiem o miłości. Na razie projekt nie ma obsady ani reżysera. Jest on obecnie w fazie pierwszych przygotowań, co oznacza, że streamer dopiero zapozna się ze scenariuszami, aby podjąć decyzję o daniu projektowi, bądź nie, zielonego światła.

Jeśli wszystko się uda, to poznamy kolejną wersję historii Elizabeth Bennet, inteligentnej, ale upartej młodej kobiety, która zakochuje się w bogatym i aroganckim panu Darcym, mimo że pierwsze wrażenie, jakie na niej wywarł, było negatywne.

Ze wszystkich dotychczasowych adaptacji powieści najpopularniejszą jest film z 2005 roku z udziałem Keiry Knightley i Matthew Macfadyena. Knightley za rolę w nim otrzymała nominację do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka.

To nie jedyna powstająca obecnie seria oparta na Dumie i uprzedzeniu. Niedawno stacja BBC ogłosiła powstanie serialu The Other Bennet Sister, którego fabuła skupi się wokół Mary Bennet, będącej młodszą siostrą Elizabeth Bennet.

