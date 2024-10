Gil Kenan zapowiada kolejne przygody ''Pogromców duchów'' 0

Gil Kenan, reżyser tegorocznego filmu Pogromcy duchów. Imperium lodu nie ma zamiaru rezygnować z tej franczyzy i już zapowiada kolejny film. Jak twierdzi filmowiec obecnie trwają rozmowy ze studiem.

kadr z filmu ''Pogromcy duchów. Imperium lodu''

Kenan prowadzi rozmowy z Sony Pictures dotyczące zrealizowania kolejnego filmu o eksterminatorach duchów kochanych przez widzów od ponad 40 lat.

W jednym z ostatnio udzielonych wywiadów Kenan potwierdził, że powstaną kolejne filmy, a scenarzysta, producent i syn oryginalnego reżysera Pogromców duchów Ivana Reitmana, Jason Reitman, a także on sam wezmą „odpowiedzialność” za podtrzymywanie płomienia franczyzy.

Zdecydowanie kontynuujemy rozmowy na temat opowiadania wielkich historii o '’Pogromcach duchów'’ na dużym ekranie. Traktujemy odpowiedzialność i radość bycia strażnikami płomienia '’Pogromców duchów'’ bardzo poważnie. Bądźcie czujni. Będzie więcej powiedział Kenan.

Pogromcy duchów to franczyza, która po latach doczekała się reaktywacji. Pierwszy nowy film wyszedł w 2021 roku – Pogromcy duchów. Dziedzictwo, który wyreżyserował Jason Reitman. Spotkał się on z ogólnie pozytywnym odbiorem. Tegoroczny sequel zebrał zaś mieszane recenzje od krytyków, widzowie jednak go pokochali.

Co sądzicie o tej deklaracji? Chcecie więcej Pogromców duchów?

Źrodło: Movieweb