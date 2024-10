Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Warner Bros. nie było brane pod uwagę przy nowym projekcie Nolana 0

Po sukcesie Oppenheimera jego reżyser, czyli Christopher Nolan postanowił kontynuować współpracę z Universal Pictures. Odrzucił tym samym możliwość powrotu do Warner Bros., z którym związał swoją karierę przez wiele lat.

"Mroczny Rycerz"

Według medialnych doniesień, Donna Langley, czyli szefowa Universal Pictures, była jedyną osobą, która miała okazję przeczytać scenariusz najnowszego filmu Christophera Nolana. W tym wszystkim ciekawe jest to, że współszefowie Warner Bros. – Michael DeLuca i Pam Abdy nie otrzymali takiej możliwości. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że studio będące jeszcze do niedawna "domem" twórcy, który stworzył dla nich trylogię "Mrocznego Rycerza", nie było brane pod uwagę przy nowym projekcie.

Michael DeLuca otwarcie mówił, że chciałby, aby Nolan powrócił do Warner Bros. po tym, jak poprzednie kierownictwo podjęło decyzje, które nie były zgodne z wizją reżysera dotyczącą premiery Tenet. Pomimo sporej pieniężnej rekomensaty, obie strony nie doszły do porozumienia i jak widać nie udało się jeszcze naprawić relacji łączych obie strony.

Decyzja Chrisa Nolana o pozostaniu w Universal Pictures była z pewnością przemyślana, tym bardziej, że to właśnie tutaj zrealizował swój wymarzony projekt, czyli Oppenheimera. Film przyniósł wytwórni olbrzymi sukces kasowy, ale też artystyczny. Oppenheimer zarobił niemalże miliard dolarów na całym świecie i zdobył siedem Oscarów (w tym za Najlepszy Film i Najlepszego Reżysera).

