"Venom 3: Ostatni taniec" - nowe szczegóły o filmie i dwie tajemnicze sceny po napisach 1

Sony Pictures przygotowuje się do premiery widowiska Venom 3: Ostatni taniec, która odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Superprodukcja bez uwzględnienia napisów końcowych będzie trwała jedynie 95 minut, co czyni go jednym z krótszych filmów w serii. Widzowie mogą jednak liczyć na dodatkowe sceny po napisach, które nie zostały uwzględnione w podanym czasie trwania.

"Venom 3: Ostatni taniec"

Informacji, króre zostały już potwierdzone wiemy, że Venom 3: Ostatni taniec zawiera dwie sceny po napisach. Szczegóły dotyczące ich treści pozostają, jednak nieznane.

W sieci pojawiły się, jednak plotki źródłem, którego jest profil Cryptic4KQual na platformie X. Jedna ze scen ma zawierać złoczyńcę o imieniu Knull, który, choć pojawia się w głównej części filmu, odgrywa jedynie marginalną rolę. Spekulacje sugerują, że scena ta może rozwijać jego wątek i sugerować większą obecność w przyszłych produkcjach.

Druga scena po napisach ma rzekomo dotyczyć postaci barmana, granego przez Cristo Fernandeza, znanego z serialu Ted Lasso. Postać ta pojawiła się już wcześniej w scenie po napisach w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, co rodzi spekulacje, że najnowszy Venom może być powiązany z uniwersum Spider-Mana, a być może nawet stanowić wstęp do czwartej części przygód Człowieka-Pająka.

Obecnie nie ma oficjalnych potwierdzeń, co do fabularnych powiązań pomiędzy Venom 3: Ostatni taniec a kolejnym filmem o Spider-Manie, jednak rozmowy fanów i ich spekulacje na ten temat są coraz bardziej intensywne.

Dodatkowo, pojawiło się kilka nowych spotów telewizyjnych promujących film, które można obejrzeć poniżej:

Venom 3: Ostatni taniec trafi do kin 25 października.

Źrodło: darkhorizons.com