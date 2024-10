Nadchodzi sequel "Zabawy w pochowanego" - Samara Weaving powraca w kontynuacji krwawego weselnego hitu! 1

Nadchodzi sequel Zabawy w pochowanego. Samara Weaving znana z licznych ról w gatunku horroru, m.in. w Opiekunce od Netflixa oraz w filmie Krzyk z 2022 roku, ponownie wcieli się w postać panny młodej, której ślubna noc zamienia się w krwawą grę o przetrwanie.

Samara Weaving - "Zabawa w pochowanego"

Za produkcję sequelu ponownie odpowiada Radio Silence – kolektyw filmowy, który tworzą Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Justin Martinez i Chad Villella. To oni byli odpowiedzialni za reżyserię pierwszej części oraz za inne hity grozy. Sequel, podobnie jak poprzednik, zostanie wyprodukowany przez Searchlight Pictures, które zadba też o dystrybucję.

Pierwsza Zabawa w pochowanego trafiła do kin w 2019 roku okazując się ogromnym sukcesem. Film z budżetem wynoszącym jedynie 6 mln dolarów zarobił 28 mln w samych Stanach Zjednoczonych, co uczyniło go największym hitem Searchlight Pictures w tamtym roku. Produkcja zebrała pozytywne recenzje za oryginalną fabułę i niebanalne przesłanie. Scenariusz do filmu napisali Guy Busick i R. Christopher Murphy. Historia skupiała się na pannie młodej, która podczas przyjęcia weselnego odkrywa, że jej teściowie mają zwyczaj uczestniczyć w zabójczej grze – wszystko przez pakt zawarty z diabłem.

Szczegóły fabuły kontynuacji pozostają nieznane, jednak fani mogą spać spokojnie. Scenariusz ponownie będzie dziełem Busicka i Murphy’ego. Na razie nie ma podanej daty premiery krawego widowiska.

