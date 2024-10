Jak poinformował Xavier Dolan za pośrednictwem Deadline, przygotowuje się on do realizacji kolejnego filmu, który może być początkiem nowego etapu w jego karierze.

To będzie film gatunkowy, to na pewno. Czy to będzie horror? Może powiedziałem to za wcześnie. W scenariuszu jest wiele elementów komediowych, ale z pewnością będą momenty grozy. Będzie to raczej miks wielu gatunków.

zdradza Dolan