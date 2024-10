Jabłczyńska, Boberek, Chyra w pełnometrażowej odsłonie hitu dla dzieci. ''Trefliki ratują Święta'' w kinach w listopadzie 0

Trefliki, bohaterowie serii książek, puzzli, gier oraz seriali tej zimy zadebiutują na dużym ekranie. W pełnej ciepła i uroku bożonarodzeniowej opowieści Trefliki ratują Święta głosów postaciom użyczą m.in. Jarosław Boberek, Joanna Jabłczyńska czy Andrzej Chyra.

kadr z filmu ''Trefliki ratują Święta''

Nowa produkcja należącego do grupy Trefl KAZstudio, to historia bohaterów dobrze znanych najmłodszym widzom z uwielbianych seriali Rodzina Treflików oraz Bobaski i Miś. Film w reżyserii Piotra Ficnera nie będzie kontynuacją przygód Treflików, a całkowicie nową, zimową opowieścią. Na dużym ekranie obok Treflika (Karolina Trębacz), Treflinki (Joanna Jabłczyńska), Renifera (Jarosław Boberek) i ich przyjaciół pojawią się nowe postacie. Wśród nich czarny charakter – marudny sąsiad Bert, który nie znosi Bożego Narodzenia i zrobi wszystko, żeby popsuć świąteczny nastrój w Treflikowie. W roli Berta usłyszymy głos Andrzeja Chyry.

Trefliki ratują Święta to czarująca i pełna wdzięku historia, która niesie szereg wartości edukacyjnych, m.in wytrwałość w pokonywaniu trudności i wiarę we własną sprawczość. Film zwraca uwagę na to, co ważne podczas Świąt. Wspiera najmłodszych w rozumieniu otaczającego świata i oswajaniu się z nowymi emocjami. Animacja została stworzona z ogromną precyzją i troską o najmniejszy detal.

Film wykorzystuje technikę animacji lalkowej i animacji komputerowej 3D. Oznacza to, że bohaterowie, scenografia i rekwizyty zostały wykonane ręcznie przez artystów. Tła – takie jak dalsze budynki miasta, wzgórza czy niebo – są wygenerowane w programie 3D i połączone ze zdjęciami z planu w taki sposób, aby stworzyć iluzję bogatego w detale świata. Produkcja miesza ze sobą techniki animacji, aby osiągnąć jak najciekawsze wrażenia wizualne i przenieść widza w świat Treflików tłumaczy reżyser Piotr Ficner.

Wszyscy mieszkańcy Treflikowa przygotowują się do Wigilii. Kiedy jednak z całego miasta znikają choinkowe bombki, Treflik i Treflinka ruszą ich tropem, aby dowiedzieć się, kto stoi za kradzieżą. Czas uratować Święta!

Treflik i Treflinka nie mogą się doczekać Świąt. Prezenty to jedyna rzecz, o jakiej potrafią myśleć! Kiedy nadchodzi Wigilia, rodzeństwo z ekscytacją zrywa się z łóżek. Razem z rodziną zaczynają przygotowania – pieką ciastka, odśnieżają podwórko i ustawiają choinkę. Zostaje im tylko jedna rzecz do zrobienia – wieszanie ozdób. Dostrzegają jednak, że nie mają bombek. Co gorsza, nikt w mieście ich nie ma! Wszystkie ozdoby nagle poznikały z każdego domu i sklepu. Treflik i Treflinka rozpoczynają śledztwo, aby ustalić, gdzie się podziały bombki. Z pomocą robota Robobota i samego Świętego Mikołaja postarają się uratować Gwiazdkę.

Film trafi do kin 29 listopada.

W trakcie seansów widzowie zobaczą:

film Trefliki ratują Święta (30 minut)

(30 minut) wyjątkowy dodatek specjalny Opowieść Berta (12 minut)

(12 minut) kolorowy teledysk do piosenki Trefliki ratują Święta (3 minuty)

Źrodło: Młode Horyzonty