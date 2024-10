Data premiery świątecznej komedii z Lindsay Lohan ''Our Little Secret'' 0

Netflix rozpoczyna promocję jednego z pierwszych swoich tegorocznych świątecznych filmów – romantycznej komedii z Lindsay Lohan '’Our Little Secret'’. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji, którym towarzyszy podanie daty premiery.

kadr z filmu ''Our Little Secret''

Our Little Secret opowie historię dwójki byłych partnerów, którzy się nienawidzą. Oboje jednak zostają zmuszeni do wspólnego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia, a to dlatego, iż ich nowi partnerzy okazują się być spokrewnieni.

Za kamerą tej świątecznej komedii stoi Stephen Herek. Scenariusz napisała Hailey DeDominicis. Oprócz Lohan w obsadzie są także Ian Harding, Tim Meadows, Jon Rudnitsky, Henry Czerny, Judy Reyes, Chris Parnell, Kristin Chenoweth, Dan Bucatinsky i Brian Unger.

Premiera Our Little Secret będzie miała miejsce 27 listopada. Poniżej możecie zobaczyć wspomniane fotografie:

Our Little Secret to kolejny film komediowy Netflix z udziałem Lohan. Wcześniej aktorka wystąpiła w Niezapomnianych świętach i Irlandzkim życzeniu.

Źrodło: ComingSoon