''Niestabilny'' skasowany po 2. sezonach. Trwają poszukiwania nowego domu

Netflix dwa miesiące po premierze komediowej produkcji Niestabilny podjął decyzję co do jej dalszej przyszłości. Seria niestety, ale nie będzie kontynuowana.

Serial pierwotnie miał premierę w marcu 2023 roku i powrócił z drugim sezonem 1 sierpnia 2024 roku. Jego producenci już próbują znaleźć dla niego nowy dom.

Anulowanie serialu jest podobno spowodowane słabym odbiorem drugiego sezonu przez publiczność. Netflix decyduje o perspektywach odnowienia serialu, ważąc liczbę widzów w porównaniu z kosztem produkcji serii. Niestabilny jak podaje streamer nie znalazł się na liście 10 najlepszych Netflix nawet w pierwszym tygodniu po premierze.

O czym opowiada ’’Niestabilny’’?

Ellis Dragon to powszechnie uwielbiany, ekscentryczny i ocierający się o narcyzm przedsiębiorca z branży biotechnologicznej, który pragnie uczynić świat lepszym miejscem do życia. Psychicznie znajduje się on jednak na ostrym zakręcie. Z kolei jego syn, Jackson Dragon, jest jabłkiem, które nie mogło paść dalej od jabłoni. Czy Jacksonowi uda się ocalić Ellisa i jego firmę? I czy da radę naprawić trudną relację łączącą go z niezwykle popularnym ojcem, a przy tym dokonać nieomal niemożliwego, czyli raz na zawsze wyjść z jego cienia?

Źrodło: ComingSoon