Denis Villeneuve marzy o nakręceniu filmu bez dialogów 0

Denis Villeneuve, znany z takich filmowych hitów jak Blade Runner 2049 i Diuna, zaskoczył swoich fanów wyrażając chęć stworzenia filmu niemego!

Jakiś czas temu kanadyjski filmowiec stwierdził, że "nienawidzi dialogów", co oczywiście wywołało sporo kontrowersji i dyskusji. Później oczywiście reżyser wyjaśniał, że jego słowa zostały źle zrozumiane. Natomiast podczas swojego wystąpienia na BFI London Film Festival, Denis Villeneuve ponownie poruszył temat roli dialogu w filmach:

Dialog jest narzędziem wyrazu dla teatru, a potem z różnych powodów stał się również narzędziem dla telewizji. W kinie jednak, siła obrazu ma większe znaczenie. Uwielbiam dialogi, ale nie zawsze w kinie. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda mi się nakręcić film, który nie będzie używał języka mówionego. Staram się jak najbardziej wykorzystać siłę obrazów.

Denis Villeneuve nie ogłosił jeszcze oficjalnych planów dotyczących takiego projektu, ale trzeba przyznać, że brzmi to co najmniej intrygująco. Jego zainteresowanie wizualnym językiem kina bez wątpienia budzi ciekawość i może budzić sporo spekulacji wśród jego zwolenników. Nie wiem, jak Wy, ale ja chętnie zobaczyłbym taki film w wykonaniu właśnie tego reżysera! Posiada on talent do budowania napięcia i opowiadania historii za pomocą obrazów, co potwierdzają takie filmy, jak Sicario czy Nowy początek.

Filmy nieme praktycznie zniknęły z głównego nurtu, istnieje kilka współczesnych wyjątków, które odniosły sukces, jak chociażby Artysta. Może więc Villeneuve będzie kolejnym Hazanaviciusem?

Źrodło: worldofreel